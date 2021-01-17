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لبحث ترتيب الانتخابات.. اجتماع للفصائل الفلسطينية بمصر

الانتخابات الفلسطينية - أرشيفية

لبحث ترتيب الانتخابات.. اجتماع للفصائل الفلسطينية بمصر

الفصائل الفلسطينية ستبحث آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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كشفت مصادر بحركة فتح الفلسطينية، عن قرب انطلاق حوار للفصائل في القاهرة قريبا للترتيب للانتخابات، مؤكدة عن قرب توجيه دعوة مصرية وشيكة لجميع الفصائل لعقد حوار في مصر وبحث كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات.

وقالت لـ"العربية.نت" إن الفصائل ستبحث آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية.

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من جانبه قال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح إن الحركة على تواصل مع كل الفصائل وتحديدا حركة حماس للتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث 3مسارات لها .

وذكر في تصريحات صحافية مساء السبت أن المسار الأول سيكون للجنة الانتخابات المركزية التي ستبدأ الإعداد للانتخابات حيث ستضع أمام فصائل العمل الوطني الشروط التي تمكنها من الإشراف على الانتخابات، فيما يتعلق المسار الثاني بالحوار الوطني الذي ستستضيفه القاهرة، بينما يتركز المسار الثالث حول التفاعل مع منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها.

اتفاق المصالحة

وكانت حركتا فتح وحماس قد عقدتا اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر الماضي للتوصل لاتفاق حول المصالحة.

وبحثت الحركتان في الحوار استكمال مسار الشراكة الشاملة وبناء عمل وطني يستند إلى شراكة وطنية كاملة في المؤسسات السياسية. كما عقد مسؤولو الحركتين اجتماعات مع المسؤولين المصريين تناولت بحث المصالحة وانهاء الانقسام والترتيب للانتخابات.

وشملت محادثات المسؤولين المصريين مع حركة حماس مناقشة الأوضاع في قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وملفات أخرى تتعلق بالمصالحة وحركة السفر عبر معبر رفح وتخفيف الحصار على القطاع.

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