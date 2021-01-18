لبحث السلام والانتخابات.. لقاء فلسطيني مصري في رام الله

قام رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، بزيارة إلى مدينة رام الله الأحد، نقل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتضمنت الرسالة التأكيد على ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحرص القاهرة على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية.

من جهته، استعرض عباس آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات، موجهاً الشكر للجهود التي يبذلها السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

وعقد رئيس المخابرات المصرية خلال الزيارة لقاء مع رئيسي جهازي المخابرات الأردنية والفلسطينية، لمناقشة سبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.

حوار للفصائل في القاهرة

يذكر أن مصادر بحركة فتح الفلسطينية كانت كشفت في وقت سابق الأحد عن قرب انطلاق حوار للفصائل في القاهرة للترتيب للانتخابات، مؤكدة قرب توجيه دعوة مصرية وشيكة لجميع الفصائل لعقد حوار في مصر وبحث كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن الفصائل ستبحث آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية.

3 مسارات

من جانبه، أوضح أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن الحركة على تواصل مع كل الفصائل وتحديداً حركة حماس للتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث 3 مسارات للانتخابات.

وقال الرجوب، في تصريحات صحافية مساء السبت، إن "المسار الأول سيكون للجنة الانتخابات المركزية التي ستبدأ الإعداد للانتخابات، حيث ستضع أمام فصائل العمل الوطني الشروط التي تمكنها من الإشراف على الانتخابات، فيما يتعلق بالمسار الثاني بالحوار الوطني الذي ستستضيفه القاهرة، بينما يتركز المسار الثالث حول التفاعل مع منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها".