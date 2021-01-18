يسعون بالأرض فساداً.. تصريح نائب عن فناني مصر يثير أزمة

"الفنانون يسعون في الأرض فسادًا".. بهذا التصريح الذي أطلقه تحت قبة البرلمان، أمس الأحد، فجر النائب المصري رياض عبد الستار أزمة كبيرة في الأوساط المصرية.

فقد طلبت نقابة المهن التمثيلية اعتذارا رسميا من النائب، وهددت بالتصعيد ورفع المسألة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

انطلاق الشرارة

الشرارة انطلقت من جلسة مجلس النواب المصري أمس لمناقضة دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية، حين تساءل النائب قائلا: لماذا ينص القانون على خصم نسبة من موظفي الدولة؟ أين رجال الأعمال؟ وأين الفنانون؟، مضيفا "ليس من المعقول أن يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا".

وأثار هذا التصريح غضب النقابة، فأكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، أنه سيتقدم بطلب رسمي لرئيس المجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عبد الستار، مؤكدا ثقته في تقدير النواب ورئيس البرلمان لقيمة الفن والفنانين.

النائب يوضح "قصدت أعمال الفسق"!

من جانبه، أوضح عبدالستار لـ"العربية.نت" أنه كان يقصد الفنانين الذين يقدمون أعمالا تحرض على الفسق والفجور، وأنه يكنّ كل احترام وتقدير للفن الهادف والفنانين الذين يقدمون مسلسلات وأفلاماً هادفة، نافيا تعمده إهانة الفن أو الإساءة إلى الفنانين.

في حين، أكد النائب مصطفى بكري، أن زميله عبد الستار اعتذر اليوم الاثنين بشكل رسمي في جلسة المجلس، ونفى أن يكون قد تعمد الإساءة للفنانين، مضيفا لـ"العربية.نت" أن النائب قدم اعتذارا رسميا واعتذر عن أي إساءة فهمت من حديثه.