قررت مصر إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر التزاماً بمقررات قمة العلا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا، تبادلت مصر وقطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وكانت السلطات المصرية قد قررت تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والعاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من أول أمس الاثنين، وذلك بعد قرار إعادة الرحلات المباشرة وفتح الأجواء والمطارات المصرية أمام الطائرات القطرية.

وذكرت مصادر رسمية بشركة "مصر للطيران" أن الشركة قررت تسيير رحلاتها اليومية بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة. وأضافت أنه تقرر كذلك تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير المقبل بمناسبة رعاية الشركة لبطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر حالياً.

وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة لمصر للطيران"، قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه في ضوء قرار الحكومة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى قطر، فإن شركة مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة يومياً إلى الدوحة وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب.

وقال إنه سوف يتم الإعلان عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران في البلدين وإعداد جدول الرحلات ووضعها على أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لـ"مصر للطيران".

وأغلقت مصر أجواءها أمام الطائرات القطرية في 6 يونيو عام 2017 حيث كانت شركة "مصر للطيران" تنظم 3 رحلات أسبوعياً إلى قطر كما كانت قطر تقوم بتسيير 4 رحلات أسبوعية لمصر.