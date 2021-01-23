فيديو لانهيار عقار في مصر.. وسقوط قتلى ومصابين

شهدت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شمال مصر اليوم السبت، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وسارعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لموقع العقار لانتشال جثث الضحايا والبحث عن مصابين أو ناجين أسفل أنقاضه.

وانتشلت السلطات جثة لسيدة متوفاة، كما تمكنت من إنقاذ اثنين من السكان بينهما "طفل" وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام لإسعافهما.

وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار لمتابعة عمليات الإنقاذ وانتشال جثث الضحايا، فيما تم فرض كردون أمني حول العقار والعقارات المجاورة.