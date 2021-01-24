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بدء حملة التطعيمات ضد كورونا بمصر.. و"الجيش الأبيض" أول المتلقين

كورونا
من مصر
لقاح كورونا

بدء حملة التطعيمات ضد كورونا بمصر.. و"الجيش الأبيض" أول المتلقين

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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تبدأ جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، والطواقم الطبية، أو ما يُطلق عليه في مصر "الجيش الأبيض" هم أول المتلقين للقاح.

من مصر
من مصر

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في تصريحات مسجلة، السبت، إن "مصر ستبدأ غدا حملة التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا وإن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية".

من مصر
من مصر

وتسلمت مصر أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" في ديسمبر.

من مصر
من مصر

وقالت وزيرة الصحة المصرية الأسبوع الماضي إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات "جافي" تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

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وسجلت وزارة الصحة المصرية، السبت، 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة نزولا من 748 إصابة و52 وفاة يوم الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن" إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 161,143 حالة من ضمنهم 126,176 حالة تم شفاؤها، و 8902 حالة وفاة".

لكن مسؤولي الصحة يرجحون أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المعدل المنخفض نسبيا لفحوص الكشف عن الفيروس، فضلا عن استبعاد نتائج الفحوص الخاصة.

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