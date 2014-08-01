حماس: إسرائيل تمارس التضليل بالإعلان عن أسر ضابط

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن خطف ضابط إسرائيلي اليوم، وهو هدار جولدين من لواء جفعاتي من مدينة كفار سابا شمال تل أبيب.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن إعلان إسرائيل أسر أحد جنودها محاولة للتضليل وتبرير تراجع تل أبيب عن التهدئة والتغطية على المجازر الوحشية، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وخاصة في رفح.

من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أنها ملتزمة بالتهدئة طالما التزم بها الإسرائيليون.

من جهتها أفادت مصادر مصرية "للعربية" أن دعوة الوفد الفلسطيني إلى القاهرة ما تزال قائمة.

وبحسب مسؤول رفيع في حركة الجهاد الإسلامي أبلغت مصر مسؤولين فلسطينيين الجمعة أنها ستؤجل مفاوضات الهدنة في القاهرة، بعدما اشتكت إسرائيل من أن مسلحين خطفوا أحد جنودها في غزة.

وقال زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: إن المصريين أخبروا الجهاد الإسلامي أن إسرائيل أبلغت مصر بأن جندياً خطف"، مضيفاً أن "المباحثات ستؤجل".

وكانت إسرائيل، خرقت الهدنة المتفق عليها، والتي بدأت اليوم الجمعة في الساعة الـ8 صباحا، حيث كان من المقرر أن تمتد لـ72 ساعة.

كما أعلنت إسرائيل عن استئناف عملياتها الهجومية على قطاع غزة بعد فشل التهدئة.

