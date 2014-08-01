قتيل و39 مصاباً بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

قتل فلسطيني في مواجهات في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين إثر صلاة الجمعة، كما أصيب 39 فلسطينيا بينهم 21 بالرصاص الحي، في مواجهات في كافة أنحاء الضفة جرت إثر مسيرات تضامنية مع قطاع غزة.

وقتل الشاب تامر سمور (22 عاما) بعيار ناري في الصدر في المواجهات في طولكرم، وفق مصادر أمنية وطبية فلسطينية.

وأصيب 39 فلسطينياً في مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة على حاجز قلنديا ومعبر عوفر في منطقة رام الله، وفي نعلين وسلفيت وكفر الديك وطولكرم شمال الضفة الغربية، وفي باب الزاوية في مدينة الخليل وعند معبر قبة راحيل في الخليل.

وفي مدينة الخليل شارك نحو 5000 فلسطيني في مظاهرة ضخمة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، هاتفين "أوقفوا المجزرة في غزة" و"محكمة الجنايات الدولية لإسرائيل"، بحسب مصور فرانس برس.

كما جرت مواجهات في مدينة القدس بعد صلاة الجمعة وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية "أن مواجهات جرت في شارع السلطان سليمان عند مفرق متحف روكفلر ألقى خلالها الشبان والمفرقعات والحجارة باتجاه رجال الشرطة".

وأضافت "اعتقلت الشرطة شابين ملثمين".

ونشرت الشرطة الإسرائيلية قواتها في المدينة، وأقامت الحواجز والمتاريس ولم تسمح سوى لسكان البلدة القديمة بالوصول إليها، كما سمحت فقط للرجال من حملة الهوية الزرقاء (وهم فلسطينيو القدس الشرقية وعرب 48) فوق سن 50 عاما بالدخول إلى القدس.

ولم يتم فرض أي قيود عمرية على دخول النساء، بحسب ما أعلنت الشرطة.