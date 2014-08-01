مبادرة فرنسية ألمانية لرفع الحصار عن غزة

علمت "العربية" أن مسؤولاً أوروبياً رفيع المستوى وصل إلى القاهرة من أجل عرض مبادرة فرنسية ألمانية مدعومة من كاثرين آشتون تقضي بمساهمة أوروبية مباشرة من أجل تأمين فتح المعابر ورفع الحصار عن غزة.

وسينقل المسؤول الأوروبي نتائج مباحثاته من القاهرة إلى رام الله ثم إسرائيل، قبل أن تتحول إلى خطة أوروبية متكاملة، وتشمل الاقتراحات الفرنسية الألمانية:

• إعادة فتح المعابر الستة من أجل ضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة.

• تفعيل مهمة المراقبين الأوروبيين في معبر رفح.

• استعداد الاتحاد الأوروبي تعميم مهمة مراقبة معبر رفح على المعابر الأخرى.

• بحث إمكانية الإسراع في نشر المراقبين الأوروبيين إلى جانب قوات الأمن الرئاسي الفلسطينية.

• توجه أوروبي لافتتاح خط بحري يربط بين لارنكا وغزة، لنقل المساعدات الإنسانية.