كتائب القسام: لا نعلم شيئاً للآن عن الجندي المفقود

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان فجر السبت "إننا في كتائب القسام لا علم لنا حتى اللحظة بموضوع الجندي المفقود ولا بمكان وجوده أو ظروف اختفائه".

وأضافت "لقد فقدنا الاتصال بمجموعة المجاهدين التي تواجدت في هذا الكمين، ونرجح بأن جميع أفراد هذه المجموعة قد استشهدوا في القصف الصهيوني بمن فيهم الجندي الذي يتحدث العدو عن اختفائه، على افتراض أن هذه المجموعة من مقاتلينا قد أسرت هذا الجندي أثناء الاشتباك".

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث في بيان "عن احتمال خطف إرهابيين جنديا إسرائيليا" الجمعة خلال تدمير نفق في منطقة رفح جنوب القطاع.

وأفاد لاحقا أن العسكري هو ضابط صف يدعى هدار غودلن وعمره 23 عاما.

ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي "في أسرع وقت ممكن" و"من دون شروط"، داعيا في الوقت نفسه الى مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.

وفي سياق منفصل لم تصمد التهدئة الإنسانية التي أعلنت في قطاع غزة صباح الجمعة أكثر من بضع ساعات، فتواصل حمام الدم وتجاوزت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الهجوم سقف 1650 قتيلا، فيما أكدت كتائب القسام عدم امتلاكها أي معلومات عن الجندي الإسرائيلي المفقود.