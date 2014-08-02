غزة: 225 مليون دولار أميركي لتدعيم القبة الحديدية

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تخصيص مبلغ 225 مليون دولار لدعم نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" وإعادة تجهيزه.

هذا و يتوقع أن يتم تمرير هذا القرار قبل بدأ العطلة الصيفية للمجلس هذا الأسبوع، حيث تذهب هذه المبالغ لإعادة تزويد منظومة القبة الحديدية بالذخائر، وإبقائها في حال الجهوزية في ضوء استمرار العمليات العسكرية في غزة، وبعد نجاحها في اعتراض الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية باتجاه إسرائيل.

يذكر أن الولايات المتحدة قد ساهمت بجزء كبير في تمويل المنظومة التي دخلت الخدمة في منتصف عام 2011.