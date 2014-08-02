نتنياهو متوعداً حماس: نواصل الحرب بعد تدمير الأنفاق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل مستعدة للاستمرار في قتال النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد أن يكمل الجيش مهمته الرئيسية في تدمير الأنفاق عبر الحدود مع القطاع.

وقال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون "بعد اكتمال عملية هدم الأنفاق سيتحرك جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيواصل التحرك بما يتماشى مع احتياجاتنا الأمنية، ووفقاً لاحتياجاتنا الدفاعية فقط حتى نحقق هدفنا باستعادة الأمن لكم يا مواطني إسرائيل".

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بأنها ستدفع "ثمناً لا يمكنها تحمله"، إذا واصلت هجماتها من القطاع.

وقال نتنياهو للصحافيين "لا نقبل مواصلة إطلاق النار. يتعين عليها (حماس) أن تدرك - مهما استغرق ذلك من وقت - أنها ستدفع ثمناً لا يمكنها تحمله من منظورها لمواصلة إطلاق النار".