إسرائيل تجسست على مكالمات كيري بشأن الفلسطينيين

كشفت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية، الأحد، أن إسرائيل تجسست على محادثات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الهاتفية خلال دبلوماسيته المكوكية للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي باءت بالفشل في وقت سابق هذه السنة.

وأشار التقرير إلى أن الإسرائيليين وجهاز استخبارات آخر على الأقل تنصتا على مكالمات كيري الهاتفية أثناء محاولته التوسط بين الطرفين، في تطور رأت الأسبوعية الألمانية أن من شأنه إثارة توتر إضافي للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وتحدث كيري بانتظام هاتفيا مع مسؤولين كبار في الشرق الأوسط خلال المفاوضات التي انهارت في وقت سابق هذه السنة.

ونقلت "دير شبيغل" عن "عدة مصادر من أجهزة الاستخبارات" أن كيري لم يستخدم فقط خطوطا هاتفية آمنة، وإنما هواتف عادية تعمل بالأقمار الاصطناعية، وهي عرضة للتنصت.

وقالت "إن الحكومة الإسرائيلية استخدمت هذه المعلومات في المفاوضات حول التوصل إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط".

وأضافت أن مكتب كيري والحكومة الإسرائيلية امتنعا عن التعليق على هذا التقرير.

وحاول كيري التوسط أيضا لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وزار إسرائيل الأسبوع الماضي.

لكنه لم يتمكن من التوصل إلى هدنة طويلة الأمد لوقف الهجوم الذي أوقع أكثر من 1700 قتيل فلسطيني معظمهم من المدنيين.