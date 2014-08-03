غزة: إسرائيل تعلن مقتل الضابط المفقود

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مقتل الجندي هدار غولدن الذي اعتبر مفقوداً منذ الجمعة فيما كان يشارك بالقتال في قطاع غزة.

وأورد بيان عسكري أن "لجنة خاصة يترأسها كبير حاخامات الجيش أعلنت وفاة الضابط في سلاح المشاة هدار غولدن الذي قتل خلال المعارك، الجمعة، في قطاع غزة".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، نفت في بيان، فجر السبت، علمها بموضوع الجندي الإسرائيلي المفقود، ولا بمكان وجوده أو ظروف اختفائه".

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث في بيان "عن احتمال خطف إرهابيين جندياً إسرائيلياً"، الجمعة، خلال تدمير نفق في منطقة رفح جنوب القطاع.

وأفاد لاحقا أن العسكري هو ضابط صف يدعى هدار غودلن وعمره 23 عاما.