غزة.. إسرائيل تستهدف مدرسة للأونروا للمرة الثالثة

قتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة "قتل 10 فلسطينيين برفح بعد قصف إسرائيلي على مدرسة ذكور رفح الإعدادية التابعة للأونروا، والتي فيها مئات النازحين في رفح، ليرتفع عدد القتلى إلى 44 قتيلاً.

وهذه المرة الثالثة في غضون عشرة أيام التي تقوم بها إسرائيل بقصف مدرسة تابعة للأونروا تؤوي مئات النازحين الفلسطينيين الذين فروا بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

من جانبها ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تحريضية ضد الفصائل الفلسطينية تحديدا حركة حماس على مناطق شمال قطاع غزة.

وكتب على المنشورات أن كل أفراد حركة حماس وباقي التنظيمات الإرهابية غير آمنين.



وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن حصيلة قتلى اليوم الأحد في الغارات الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 34 فلسطينيا.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، الأحد، سحب بعض قواته البرية من قطاع غزة، وإعادة نشر قوات أخرى، بينما أكد متحدث أن العملية العسكرية مازالت جارية.

وقال بيتر ليرنير "نحن نسحب بعض (القوات)، ونعيد نشر أخرى في قطاع غزة، ونتخذ مواقع أخرى"، مؤكدا أن "العملية مستمرة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي اعتبر مفقودا منذ الجمعة فيما كان يشارك في القتال في قطاع غزة، لترتفع بذلك خسائر الجيش الإسرائيلي إلى 64 جنديا منذ بدء هجومه على القطاع.

تشريد نصف مليون

وفي تطور جديد، قال المتحدث باسم الأونروا، إنه خلال العمليات الإسرائيلية في غزة قتل 9 موظفين من العاملين في الأونروا. فيما ذكرت الحكومة الإسرائيلية أنه خلال الحرب، قتلت الغارات التي شنتها 19 فلسطينيا يعملون في الطواقم الطبية، أغلبهم مسعفون، وقصفت إسرائيل 17 مشفى ومركزا طبيا، كما قصفت 10 سيارات إسعاف.

وأوضحت الحكومة الفلسطينية أن عدد المشردين في قطاع غزة بسبب الحرب حاليا، بلغ أكثر من 475 ألف فلسطيني، وعدد المنازل التي دمرت حتى اليوم زاد على 40 ألف منزل، فيما قصفت إسرائيل 137 مدرسة فلسطينية في القطاع.