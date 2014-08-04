بالفيديو.. فلسطيني يهاجم حافلة إسرائيلية بالجرافة

لم يجد شاب فلسطيني أمامه سوى الانتقام من العمليات الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، على طريقته الخاصة، فقام بقيادة جرافة عملاقة في أحد شوارع القدس الشرقية، ليهاجم حافلة إسرائيلية، ويقوم عبر جرافته بقلب الحافلة، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح، ولكن الشاب لم يكتف بذلك، فقام بدهس وقتل رجل إسرائيلي في الشارع، وأصيب 5 آخرون.

كل ذلك تم تصويره بأكثر من فيديو وأكثر من زاوية، فقد جرت الأحداث سريعاً، وقامت الشرطة الإسرائيلية بفتح وابل من النيران على الشاب الفلسطيني وأردته قتيلاً.

المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية وصفت الحادث بـ"العمل الإرهابي"، لكنها لم تعلق على ما يحدث في غزة من قتل الأبرياء، في حين قال زاكيهيلر، المتحدث باسم خدمات الإسعاف الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية: "دهست الجرافة رجلا يبلغ من العمر 25 عاما، مما أدى إلى مقتله"، وأوضح أن "السائق أصيب بجروح طفيفة"، مشيرا إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وصفته الشرطة الإسرائيلية "بالهجوم الإرهابي".

الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" يظهر الشاب الفلسطيني وهو يهاجم الحافلة عبر جرافته، وبعد ذلك كيفية مقتله من قبل عناصر من الشرطة الإسرائيلية الذين فتحوا نيران مسدساتهم من كل جهة عليه.