ليبرمان يقترح أن تتولى الأمم المتحدة إدارة غزة

اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، أن تتولى الأمم المتحدة إدارة قطاع غزة بدلا من حركة حماس.

وقال الوزير أثناء اجتماع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان، ونقلت تصريحاته الإذاعة العسكرية، إن "عدة ولايات تتولاها الأمم المتحدة تسير بشكل مقبل، لذلك يجب التفكير في إمكانية تكليف الأمم المتحدة بإدارة قطاع غزة، لا أستبعد قط هذا الخيار".

ويعتبر افيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف، من "الصقور" في حكومة بنيامين نتنياهو، الذين دعوا حتى الآن إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل للإطاحة بحكومة حماس التي تسيطر على القطاع.

ولم تتم مناقشة اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي حول إدارة الأمم المتحدة قطاع غزة في الحكومة الأمنية المصغرة، وفق ما أفادت الإذاعة العسكرية.