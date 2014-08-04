محمد بن راشد يوجه بشكل عاجل توفير المياه لأهالي غزة

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "مؤسسة سقيا الإمارات" بإعطاء الأولوية لتوفير مياه الشرب لـ"أهالي غزة"، الذين يعانون من شح شديد في المياه نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأمر الشيخ محمد بن راشد بالعمل على وجه السرعة على توفير إمدادات كافية من مياه الشرب، رغم ضخامة التحديات المرتبطة بتحقيق ذلك في ظل العدوان المستمر على القطاع.

وأكد الشيخ محمد التزام الإمارات الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف قضاياه العادلة، وحرصها على دعم ومساندة سكان غزة في محنتهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد "يمثل نقص موارد مياه الشرب النظيفة أحد أبرز المشاكل التي تواجه أهلنا في غزة اليوم، ولهذا فقد وجهنا مؤسسة سقيا الإمارات بالعمل بشكل فوري على العمل على توفير إمدادات كافية من مياه الشرب الحيوية لهم.

وأضاف "وهو ما يتكامل مع الجهود المكثفة التي تبذلها الإمارات بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية لنقل الإمدادات ومواد الإغاثة الضرورية إلى قطاع غزة، وذلك في إطار المبادرات الإنسانية العاجلة لرئيس الدولة".

وكان الشيخ محمد قد وجّه قبل أيام بتسيير جسر جوي لإغاثة سكان قطاع غزة، وأمر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بضم المزيد من طائرات النقل العملاقة، كطائرات "بوينغ 747" ، و"أنتينوف" للمشاركة في دعم الجسر الجوي لنقل الإمدادات ومواد الإغاثة الضرورية إلى قطاع غزة، وقد أتاح ذلك توفير طاقات شحن حيوية لنقل 150 طناً من المساعدات يومياً، تنطلق جواً من دبي إلى عمان، ومن ثم براً باتجاه غزة.

وتأتي مبادرة "سقيا أهل غزة" في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مؤسسة "سقيا الإمارات" لتوفير مياه الشرب في مناطق مختلفة من العالم، حيث قامت المؤسسة بحفر مئات الآبار في دول عدة، منها تنزانيا وأفغانستان وباكستان والهند وفي شمال العراق ومخيمات اللاجئين السوريين في أربيل، وفي عدة دول إفريقية كالنيجر وتوغو وغانا وغيرها.