نتنياهو: سنواصل عملياتنا على غزة حتى تدمير بنية حماس

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة الحملة العسكرية ضد قطاع غزة حتى يعود الهودء إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو إن عملية "الجرف الصامد" ستستمر حتى تحقيق أهدافها، وهي استعادة الهدوء والأمان للمواطنين لفترة طويلة، مع إلحاق ضرر ملحوظ للبنية التحتية للإرهاب، مهما طال الزمن، ومهما كانت القوة التي يجب أن نستخدمها بعد إتمام العملية ضد الأنفاق".

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، نقلا عن نتنياهو، اليوم الاثنين، أن نتنياهو قال بعد ختام مشاورات أمنية أجراها مساء الأحد مع وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس الشاباك، إن "عملية الجرف الصامد مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف جندلمان أن جيش الدفاع سيتهيأ إلى استمرار العملية وفقا للاحتياجات الأمنية حتى تحقيق أهداف العملية، مشيرا إلى أن حماس معنية بمعاناة سكان قطاع غزة.

وشدد على أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين، وتأسف لأي مس غير مقصود بهم، خلافا لذلك، حماس تستخدم أهالي غزة دروعا بشرية، وتستهدف عمدا المواطنين الإسرائيليين.