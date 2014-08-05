حماس: على إسرائيل عدم خرق الهدنة والالتزام بها

دعا مسؤول في حماس إسرائيل للالتزام بالهدنة وعدم العودة إلى خرقها. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن الهدنة دخلت "حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء". مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية ملتزمة بالهدنة ولكن ندعو الإسرائيليين بالمثل.

في الجانب المقابل، ذكر المتحدث عسكري للقوات الإسرائيلية كولونيل بيتر ليرنر لرويترز، أن "قوات الدفاع الإسرائيلية سيعاد نشرها في مواقع دفاعية خارج قطاع غزة وستحتفظ بتلك المواقع الدفاعية."

ويأتي ذلك وسط تأكيدات وكالة فرانس برس، على أن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف غارته على أنحاء مختلفة من قطاع غزة قبل دقائق من دخول التهدئة حيز التنفيذ، بينما أطلقت حماس عدة صواريخ في اتجاه إسرائيل.

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا القاهرة الليلة الماضية موافقتهما على تهدئة مع إسرائيل لمدة 72 ساعة اعتباراً من صباح الثلاثاء.