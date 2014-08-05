الوزيرة البريطانية المسلمة تستقيل بسبب مجازر غزة

استقالت الوزير المسلمة الوحيدة في الحكومة البريطانية، سعيدة وارسي، من منصبها صباح اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وسياسات بلادها تجاه هذه المجازر، في تحرك فريد من نوعه وغير متوقع.

والوزيرة سعيدة وارسي هي أول وزيرة مسلمة في تاريخ المملكة المتحدة، كما أنها المسلمة الوحيدة في مجلس الوزراء البريطاني الذي يقوده كاميرون، فضلاً عن أن البارونة وارسي هي أحد أبرز وأشهر رموز حزب المحافظين اليميني البريطاني وتتولى منصبها منذ وصول الحزب إلى الحكم في الانتخابات العامة عام 2010.

وحصلت "العربية.نت" على نسخة من استقالة وارسي التي تلقاها كاميرون، حيث قالت فيها إنها تستقيل "بسبب السياسة البريطانية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط عموماً، ولكن بشكل خاص بسبب اللغة التي استخدمتها الحكومة خلال الأزمة الأخيرة في غزة".

وكانت الوزيرة وارسي ذكرت في تغريدة لها على "تويتر" أن استقالتها من الحكومة؛ احتجاجاً على سياستها تجاه غزة، وقالت: "بكل أسف كتبت استقالتي هذا الصباح لرئيس الوزراء. أنا لا أستطيع تقديم مزيد من الدعم لسياسة الحكومة في غزة".

وتأتي استقالة وارسي في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الاحتجاجات في بريطانيا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث يتقاطر آلاف العرب والبريطانيون يومياً على مقر الحكومة البريطانية وعلى السفارة الإسرائيلية بوسط لندن، من أجل الاحتجاج على المجازر.

وأعلن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا - الذي يعتبر أحد المؤسسات الممثلة للمواطنين البريطانيين من أصول فلسطينية - أنه اتفق مع نحو 14 منظمة بريطانية ناشطة على اعتبار يوم السبت المقبل يوم غضب شامل من أجل الاحتجاج على المجازر في غزة.

وقال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زياد العالول لــ"العربية.نت" إنه يتوقع مسيرات يشارك بها عشرات الآلاف من البريطانيين في مختلف المدن، وليس فقط في العاصمة لندن، تنديداً بالحرب الإسرائيلية، واستنكاراً لموقف الحكومة البريطانية أيضاً من هذه الحرب.

وثمن العالول في حديثه لــ"العربية.نت" موقف الوزيرة وارسي واصفاً إياه بأنه "موقف إنساني صادق"، وداعياً الحكومة البريطانية إلى الضغط على إسرائيل وإعلان موقف واضح منحاز للضحية وليس للجلاد.

يشار إلى أن الوزيرة سعيدة وارسي محامية من أصول باكستانية ذاع صيتها في بريطانيا منذ سنوات طويلة، قبل أن تتحول إلى العمل السياسي، ومن ثم تصبح أول وزيرة مسلمة تدخل مجلس الوزراء البريطاني، كما أنها المسلمة الوحيدة العضو في حكومة كاميرون.