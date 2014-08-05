غزة: الوفد المفاوض من القطاع يصل إلى القاهرة

وصل الوفد الفلسطيني الموجود في غزة الى القاهرة ليلتحق بالوفد المتواجد حاليا هناك لبحث المبادرة التي تقدمت بها القاهرة.

ويضم الوفد من غزة خالد البطش القيادي في الجهاد الإسلامي، وخليل الحية وعماد العلمي من حركة حماس، الى جانب فيصل ابو شهلا النائب عن فتح.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر رسمي فلسطيني في معبر رفح جنوب قطاع غزة أن الوفد الفلسطيني المفاوض من قطاع غزة غادر الثلاثاء إلى القاهرة للالتحاق بالوفد الفلسطيني الموجود هناك لبحث تثبيت التهدئة.

وكان خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو الوفد أعلن قبل مغادرته المعبر للصحافيين "لأول مرة نكون موحدين في موقف فلسطيني من أجل وقف العدوان على غزة".

ويضم الوفد الى جانب البطش، عضوي المكتب السياسي لحماس خليل الحية وعماد العلمي والنائب عن فتح فيصل أبو شهلا.

ووافقت إسرائيل وحركة حماس مساء الاثنين على تهدئة في قطاع غزة لمدة 72 ساعة اعتبارا من صباح الثلاثاء