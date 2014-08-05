فلسطين تطلب من الأمم المتحدة إعلان غزة "منكوبة"

اجتمع رياض منصور، المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، صباح اليوم بالسيد يان الياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، طالباً أن يعلن الأمين العام بان كي مون رسمياً غزة منطقة منكوبة، بحيث تطبق عليها الإجراءات المتبعة عادة في المناطق المنكوبة بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.

وقال رياض منصور لـ"العربية" إن نائب الأمين العام الياسون أبدى استعداداً لمناقشة هذا الطلب مع الأمين العام وكبار مسؤولي المنظمة الدولية في اجتماعهم اليوم وبصورة عاجلة.

هذا.. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة اجتماعاً خاصاً حول غزة يوم غد الأربعاء بناء على طلب من المجموعة العربية، تستمع خلاله الجمعية إلى إحاطات من الأمين العام بان كي مون وكبار مسؤولي الأمم المتحدة.