إسرائيل تعتقل قاتل مواطنيها الثلاثة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالها من يعتبر مسؤولا عن خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في يونيو الفائت.

وقالت الشرطة في بيان "قبل شهر، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم الشعفاط (في الضفة الغربية شمال القدس) حسام القواسمة، الذي يشتبه بأنه قاد المجموعة التي خطفت وقتلت الشبان الثلاثة".

وعثر على جثث الثلاثة وهم طلاب في مدارس دينية في 30 يونيو قرب الطريق التي شوهدوا عليها للمرة الأخيرة قبل نحو أسبوعين.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حسام القواسمة اعترف خلال اعتقاله أنه تلقى دعما ماليا من حركة حماس في غزة لتجنيد وتسليح مجموعة قامت بخطف الشبان وقتلهم. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حماس بالمسؤولية عن الخطف، الأمر الذي نفته الحركة.

وقبل شهر من هجومه على قطاع غزة، نفذ الجيش حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت نحو 600 فلسطيني ينتمي معظمهم إلى حماس، وفق مصادر فلسطينية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل لاتزال تلاحق الفلسطينيين مروان القواسمة وعامر أبوعيشة اللذين يعتبرهما جهاز الأمن الداخلي المشتبه بهما الرئيسيين في هذه القضية.