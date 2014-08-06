الجامعة العربية سترسل وفداً وزارياً إلى غزة

يتوجه وفد من وزراء خارجية أربع دول أعضاء في الجامعة العربية على الأقل إلى غزة "قريباً"؛ تعبيراً عن "تضامنهم" مع سكان القطاع بعد شهر من الهجوم الإسرائيلي على غزة، كما أعلن الأمين العام للجامعة نبيل العربي الأربعاء.

وهذا الوفد بقيادة العربي سيقيم الاحتياجات من أجل إعادة الإعمار في قطاع غزة المدمر من جراء القصف الإسرائيلي، كما أوضح الأمين العام للجامعة في اليوم الثاني من التهدئة وغداة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

والوفد الذي قد يوسع يضم حتى الان وزراء خارجية مصر والكويت والاردن والمغرب الى جانب العربي.



وكان وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية تيسير عمر قال الثلاثاء ان الدول المانحة ستجتمع في ايلول/سبتمبر المقبل لبحث تمويل اعادة اعمار قطاع غزة مقدرا قيمة الخسائر المباشرة للعملية الاسرائيلية بما بين 4 الى 6 مليار دولار.



ودخلت تهدئة تم الاتفاق عليها بين اسرائيل وحماس برعاية مصر حيز التنفيذ الثلاثاء لمدة 72 ساعة في غزة فيما اعلن الجيش الاسرائيلي عن انسحابه الكامل من القطاع.

