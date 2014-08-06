اليونيسيف ترثي أطفال غزة وتحذر من مستقبل قاتم للغاية

رثت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أطفال غزة الذين قتلوا على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وقالت بيرنيل إيرنسايد، رئيسة المكتب الميداني الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في غزة، إن أكثر من 400 طفل قتلوا في هجوم إسرائيل على القطاع، وإن نحو 400 ألف أصيبوا بصدمة ويواجهون مستقبلا "قاتما للغاية".

وقالت إيرنسايد التي ترأس مكتبا ميدانيا تديره يونيسيف في غزة، إن إعادة بناء حياة الأطفال ستكون جزءا من جهد أكبر بكثير لإعادة بناء القطاع بمجرد أن يتوقف القتال بصفة دائمة.

وقالت "كيف نتوقع أن يهتم الآباء ومن يرعى الأطفال بأبنائهم، وأن يقوموا بتربيتهم بطريقة إيجابية وتنشئتهم، عندما يكونون هم أنفسهم غير قادرين على الحياة كبشر؟ هناك أناس فقدوا كل أفراد العائلة في ضربة واحدة".

وأضافت في مكالمة هاتفية وهي تتحدث في مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف "كيف يمكن لمجتمع أن يتعامل مع هذا؟".

وحتى الرابع من أغسطس، أشارت التقارير إلى مقتل 408 أطفال، أي 31% من العدد الإجمالي للقتلى المدنيين. وكان أكثر من 70% من 251 فتى و157 فتاة قتلوا أعمارهم 12 عاما أو اقل.

وقالت إنه أمر استثنائي أن تعيش في هذه الأوضاع، وأن تبقى على قيد الحياة، وأن تشهد استخدام أسلحة مدمرة بطريقة غير معقولة تقوم بتقطيع أوصال الناس بعمليات بتر وتشويه مروعة، وتمزق الناس إربا أمام عيون الأطفال وأمام الوالدين أيضا".

وتشير تقديرات اليونيسيف إلى أن نحو 373000 طفل أصيبوا بنوع من التجربة الصادمة المباشرة ويحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي.

وقالت إن موظفي الأعمال الإنسانية يعملون بكل طاقتهم، مشيرة إلى الدمار الذي أحدثته إسرائيل في إمدادات الطاقة الكهربائية التي تسببت في تفاقم وضع إمدادات المياه الخطير بالفعل من خلال وقف تشغيل منشآت ضخ المياه.

وأضافت "توجد كمية محدودة للغاية من المياه متاحة، وهي تستخدم في الشرب، مما يعني أنه لا توجد مياه كافية للأغراض الصحية. نرى أطفالا يأتون من ملاجئهم وهم مصابون بالجرب والقمل وكل أنواع الأمراض المعدية."

وتابعت "الأمر الأسوأ هو أنه خارج الملاجئ معظم الناس لم يحصلوا على مياه من مصدر الإمدادات عدة أسابيع الآن. إنهم في حالة مروعة من حيث القدرة على الحصول على أي نوع من مياه الشرب النقية غير الملوثة بالصرف الصحي".

وأشارت إيرنسايد في تقديراتها إلى أن إيواء العائلات التي دمرت منازلها سيتكلف من 40 إلى 50 مليون دولار في العام القادم، وهو مبلغ ضئيل من إجمالي تكاليف إعادة الإعمار.