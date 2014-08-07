أوباما: لا أتعاطف مع حماس بل مع أهل غزة

سئل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في مؤتمر صحافي في نهاية أعمال القمة الإفريقية الأميركية حول الوضع في غزة، فقال إن الولايات المتحدة تدعم الهدنة، وتريد أن ترى نهاية لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، والبدء في إعادة إعمار غزة.

وقال أوباما إنه على المدى البعيد يجب أن يكون هناك إدراك أن غزة لا يمكن أن تبقى مغلقة عن العالم ولا أحد يستطيع أن يقدم فرص عمل أو حياة أفضل للغزيين، مضيفاً أنه لا يتعاطف مع حماس، لكنه يتعاطف مع أهل غزة.

وأشار أوباما إلى أن هناك آلية للمبادرات التي هي بحاجة إلى المجازفة من أجل السلام وإعادة بناء الثقة، لكن الأمر بحاجة إلى وقت، والأولوية الآن هي لإعادة الإعمار والمحافظة على الهدنة وإعطاء الفلسطينيين الأمل وضمان أمن إسرائيل.

وقال أوباما إن جون كيري على اتصال بكل الأطراف، وإن الولايات المتحدة تبذل كل الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، مشيراً إلى ضرورة مشاركة السلطة الفلسطينية التي أثبتت جدية في التفاوض واعترفت بإسرائيل وحل الدولتين.

وأشاد بالرئيس عباس، واعترف أن دوره قد أُضعف رغم جديته في مساعيه التفاوضية، وإنه يجب إحياء الأمل لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية وليس في غزة فقط.