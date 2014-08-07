إسرائيل توافق على تمديد هدنة تنفي حماس العلم بها

قال مسؤول إسرائيلي إن حكومته وافقت على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة 72 ساعة إضافية. على الجانب الآخر، قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه ليس هناك حتى الآن أي اتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة التي بدأت الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة في قطاع غزة.

هذا وتتواصل المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين الوفد الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى تهدئة دائمة، فيما تحاول القاهرة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وذكر أعضاء في الوفد الفلسطيني رفضهم لطرح إسرائيل طلب نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، بينما تربط تل أبيب هذا الشرط بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة.

وتتكون المطالب الفلسطينية من سبعة بنود، وافقت إسرائيل مبدئيا على أربعة منها، وطالبت بتأجيل أو رفض بعضها الآخر.

ووصف مسؤولون فلسطينيون المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنها "جدية ومفصلة"، معربين عن أملهم في التوصل لاتفاق دائم.

من جانبه، أعرب زياد نخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد، عن تفاؤله من المباحثات، مشيدا بالدور المصري فيها.

فيما أكد زير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مسألة المعابر سيتم طرحها ودخول المواد الإنسانية الأساسية (ومواد) لإعمار غزة، أعلن الرئيس الأميركي أن هدف واشنطن هو العمل لاستمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين، أما الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فقد دعا إلى إنهاء معاناة سكان غزة، معلنا أن المنظمة مستعدة لإعادة بناء القطاع ولكن للمرة الأخيرة.