الفلسطينيون يبدأون حملة واسعة لمقاطعة بضائع إسرائيل

قال تقرير لـ"العربية" إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا حملة لمقاطعة "البضائع الإسرائيلية" كرد اقتصادي على العدوان على قطاع غزة، مؤكدا أن الحملة تلاقي رواجاً كبيراً في السوق الفلسطينية، إذ أفرغت العديد من المحال التجارية من البضائع الإسرائيلية، وبدأ المستهلكون في البحث عن بدائل محلية وعربية.

وفي هذا الشأن، قام رئيسُ بلدية بيتونيا ربحي بنفسه بإفراغ ثلاجة أحد المتاجر في بلدتِه من بعض العصائرِ والألبان الإسرائيلية، ضمن حملةٍ، تهدفُ إلى إخلاء البلدة من البضائع الإسرائيلية، وأثناء الحملة يحاول رئيس البلديةِ شرحَ الفكرةِ للمواطنين.

يذكر أن أكبرُ مراكز التسوّق الفلسطينية، استجابَت أيضا لحملةِ المقاطعة، وبدأ العاملون فيها بإخلاء رفوفٍ كاملةٍ من المنتجات الإسرائيلية في خطوة أقرب إلى المغامرة، إذ إن السوقَ الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على المنتجات الإسرائيليةِ حيث يباعُ منها سنويا ما قيمتـُهُ ثلاثة مِليارات و نصفَ المليار دولار.

من جهته، قال سامر الديك مدير عام الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق إنها قد تكون مغامرة لكن إذا كان هناك قرار شعبي بالمقاطعة ووقف استهلاك المنتجات الإسرائيلية، فان الاقتصاد الفلسطيني قادر على إيجاد البدائل.

الناشطون بدورهم، يحاولون فكَّ أصفاد الاتفاقيات الاقتصادية التي وقـعتها السلطة الفلسطينية سابقاً مع إسرائيل، من خلالِ جهدٍ ميدانيّ وإلكتروني، عبرَ آلافِ الصور والفيديوهات التي تجوبُ العالمَ بأسرِهِ لنقل الفكرة.

وقال الناشطون في حملتهم "مقابل شرائكَ لهذه السلعةِ الإسرائيلية، فإنكَ تقدّمُ رصاصةً للجيش الإسرائيلي ستوجّهُ إلى صدرِ أخيك الفلسطيني"، وهو أحد الشعاراتِ المستخدمةِ في حملةِ مقاطعةِ المنتجات والبضائع الإسرائيلية، والتي يسعى ناشطون إلى تحويلِها من مجرّدِ ردّةِ فعلٍ على العدوان الإسرائيلي، إلى ثقافة عامة.