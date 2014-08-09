حماس: لن نتنازل عن أي من المطالب الفلسطينية

أكدت حركة حماس، السبت، أنها لن تتنازل عن أي من المطالب الفلسطينية في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حول تهدئة دائمة في قطاع غزة.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس في بيان: "لا عودة إلى الوراء، والمقاومة ستستمر وبكل قوة"، مشددا على ألا تنازل عن أي من مطالب شعبنا.

وأضاف أن مراوغة وتعنت الاحتلال لن يفيده بشيء.

ولم تنجح جهود مصر في تمديد هدنة استمرت لـ72 ساعة، وانتهت صباح الجمعة بين الفصائل الفلسطينية - بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي - وبين إسرائيل.

ومنذ تجدد المواجهات صباح الجمعة قتل عشرة فلسطينيين، وأصيب أكثر من 40 آخرين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.

في المقابل، واصل مقاتلون من غزة إطلاق صواريخ وقذائف على البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع غزة.