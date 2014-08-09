مقتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين وسط غزة

المصدر: غزة ـ فرانس برس

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن خمسة فلسطينيين قتلوا، بينهم اثنان في غارة استهدفت دراجة نارية في وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن مواطنين استشهدا قبل قليل في غارة عدوانية استهدفت دراجة نارية في مخيم المغازي وسط القطاع.

وذكر شهود عيان أن طائرة استطلاع استهدفت مواطنين كانا على الدراجة النارية في الشارع الرئيسي وسط المغازي، موضحين أن القتيلين هما أب وابنه.

وأضافوا أن القتيلين في مخيم المغازي، هما: عبدالحكيم المصدر وابنه مسعد المصدر.

وقال القدرة إنه تم انتشال جثث ثلاثة قتلى آخرين من تحت أنقاض مسجد القسام الذي قصفته الطائرات الصهيونية في مخيم النصيرات وسط القطاع أيضاً.

وأوضح القدرة أن جميع القتلى تم نقل جثثهم الممزقة إثر الاستهداف المباشر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مشيرا إلى أنه بين قتلى المسجد نضال بدران وطارق جاد الله ومعاذ زايد، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وكانت الغارات الإسرائيلية وعمليات إطلاق الصواريخ استؤنفت بعد فشل المفاوضين من الجانبين في التوصل إلى تمديد هدنة استمرت 72 ساعة، وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش من الجمعة.