غزة: أميركا وبريطانيا تطالبان بوقف العمليات العسكرية

دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم السبت، إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، والضغط من أجل اتخاذ إجراء يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال البيت الأبيض في بيان عن الاتصال الذي دار بين الزعيمين، والذي ناقشا خلاله أيضا الوضع في العراق وأوكرانيا "فيما يتعلق بغزة فقد أدانا استئناف إطلاق الصواريخ، وطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية، مما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف البيان "كرر الرئيس أوباما ورئيس الوزراء كاميرون دعمهما لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين أكدا ضرورة أن يعمل الجانبان على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين".