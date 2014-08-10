إسرائيل تواصل قصف غزة.. ودورياتها على طول الحدود

شنت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد غارات جوية منذ الصباح الباكر، بالإضافة إلى تعزيز دورياتها على طول حدود القطاع.

وقال مسعفون فلسطينيون إن صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً قتل وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون، جراء غارة جوية على وسط قطاع غزة.

وفي حادث منفصل، قال مسؤولون في مستشفى إن امرأة قتلت في قصف

لمنزلها في خان يونس، وفي وقت سابق من اليوم، قال مسعفون إن غارة إسرائيلية قتلت رجلاً فلسطينياً وأصابت سبعة آخرين.

واستأنف الجانبان القتال بعد انتهاء هدنة إنسانية مدتها 72 ساعة صباح الجمعة الماضية، حين أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ وردت إسرائيل بقصف القطاع.

وعرقل القتال الجهود الدولية الرامية لتحقيق هدنة طويلة الأجل، لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من شهر، ويُحَمل كل طرف الآخر مسؤولية فشل المحادثات.

ورفضت إسرائيل إرسال مسؤولين مرة أخرى لمصر للمشاركة في المحادثات التي تتوسط فيها القاهرة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل ستنأى بنفسها عن المحادثات إذا استمر إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر من غزة.