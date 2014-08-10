الغرب.. انتفاضات ومظاهرات حاشدة دعماً لغزة

لا تقف معاناة سكان غزة عند حدود القطاع فحسب، فمشاهد القتل والقصف وصل تأثيرها إلى العالم الخارجي الذي تحرك وانتفض في مدن غربية عدة، والإعلام الغربي الذي كان يساند إسرائيل في وقت من الأوقات، غيّر بعض مواقفه وعبّر عدد من رموزه عن معارضتهم لإسرائيل حيال حربها على غزة.

وإذا كان قطاع غزة عرف بالسجن الكبير كما يقال، فلا يزال هناك طلقاء في الخارج يعبرون وينددون ويشعرون ويطالبون بكل لغات العالم.

حيث اشتعلت انتفاضة على الطريقة الغربية في القارة الأميركية كلها وفي أوروبا دعما لغزة ورفضا للعنف الإسرائيلي على سكانها، وتحركت الشعوب بعد أن جاشت مشاعرها من مشاهد القتل والقصف، حيث ساروا كلهم في طريق واحد منددين وربما معاكسين لسياسة حكوماتهم.

مواطنة ألمانية تقول: "ما يحدث يشعرك بالحزن والغضب لأن الحكومة الألمانية لا تتصرف كما يجب حيال ما تفعله إسرائيل، ما يحدث في غزة ليس عدلا".

أما الأمين العام لنقابة العمال في بوليفيا الذي يتحدث بكل أسى قائلا، "كل دمعة وكل نقطة دم فلسطينية هي أيضا وجع لكل مواطن في بوليفيا".

تحرك شعبي وآخر نخبوي وانتفاضة بنكهة إعلامية لاذعة. جون ستيوارت الإعلامي الأميركي المعروف، سخر من إدارة أوباما التي تطمح بسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في الوقت الذي تلبي مطالب إسرائيل لتوفير السلاح لها، تناقض استوقف ستيوارت الذي تمنى أن تقول واشنطن لا لإسرائيل ولو لمرة واحدة.

المنبر البريطاني حاول من جانبه توبيخ طفله المدلل، وكشفه على حقيقته. صاحب عمود يومي في الغارديان سيموس ميلني وصف إسرائيل بالمحتل وطالبها بالانسحاب، وهو ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما ماكس كيسير الصحافي في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أعلن عن استقالته في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي توتير لاعتراضه على تلقي أوامر بعدم ذكر اسم إسرائيل في أي سياق كان.

صحفي يستقيل وآخر يقال أو يبعد، مثل جيرمي بوين مراسل الـ"بي بي سي" الأشهر في الشرق الأوسط، الذي يقال إن إسرائيل طردته احتجاجا على تغريدة لبوين تنتقد إسرائيل وتنفي ضلوع حماس في الغارة التي قتلت أربعة أطفال على شاطئ غزة. أما البي بي سي فتقول إن مراسلها في إجازة من الحروب التي قام بتغطيتها.

لم تأبه إسرائيل بآراء الشعوب فيها لكنها توقفت عند آراء النخبة المعارضة لها.