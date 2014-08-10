محتجون إسرائيليون ضد الحرب: "أوقفوا المذبحة في غزة"

رفع عشرات الإسرائيليين لافتات احتجاجية كتب عليها "أوقفوا المذبحة.. غزة حرة" في وجه الشرطة الإسرائيلية.

وكان أكثر من 150 إسرائيليا نظموا احتجاجا في تل أبيب أمس السبت، ضد الحرب في غزة التي دخلت شهرها الثاني في تحد لحظر فرضته الشرطة على التجمع، مشيرة إلى قيود عسكرية على التجمعات العامة في المدن التي تقع في مرمى نيران الصواريخ.

وتشابهت الأعداد الصغيرة نسبيا التي شاركت في الاحتجاج مع الأعداد التي شاركت في معظم المظاهرات الأسبوعية التي تنظم منذ أن شنت إسرائيل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة في الثامن من يوليو، مما يؤكد الدعم العام الكبير في إسرائيل وراء الحرب.

وقالت هاليلي بينسون وهي إحدى النساء اللائي حضرن الاحتجاج إنها تعترض على "قصف غزة وندعو بشكل أساسي لإنهاء دائرة العنف هنا."

ونظم نحو 24 شخصاً من أنصار الحرب احتجاجا مضادا في مكان قريب، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات بين المجموعتين.

وكان معهد الديمقراطية في إسرائيل، وهو معهد بحثي خاص، قد وجد في استطلاع أجرى أواخر الشهر الماضي أن 93 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون الحرب، وأن سبعة في المئة فقط هم الذين يعارضونها.