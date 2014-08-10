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مقتل فلسطينية في قصف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس

المصدر: غزة (الأراضي الفلسطينية) ـ فرانس برس
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ذكر مصدر طبي فلسطيني أن امرأة فلسطينية لقيت مصرعها، بعد استهداف المدفعية الإسرائيلية لمنزلها في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في غزة، إن أماني العبد بركة (35 عاماً) استشهدت في قصف إسرائيلي مدفعي. وأضافت المصادر أن عشرة فلسطينيين أصيبوا في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا بعد منتصف الليل، اثنان منهم في حالة الخطر.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة بغزة أعلن أن تسعة فلسطينيين قتلوا السبت في الغارات الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الثامن من يوليو الماضي إلى 1916.

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