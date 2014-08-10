نتنياهو: لا تفاوض قبل توقف صواريخ حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن إسرائيل ستواصل مقاطعة محادثات الهدنة التي تتوسط فيها مصر مع حماس حتى يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستنأى بنفسها عن محادثات الهدنة التي تتوسط فيها مصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذا استمر إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر من غزة.

وأوضح نتنياهو في تصريحات أذيعت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب أن "إسرائيل لن تتفاوض في ظل إطلاق النار."

وتابع "لم نعلن في أي مرحلة انتهاء (العملية العسكرية الإسرائيلية).. ستتواصل العملية حتى تحقق أهدافها، أي استعادة الهدوء لفترة طويلة. قلت في البداية وخلال مراحل العملية إنها ستستغرق وقتاً وإن الجلد مطلوب".

وكان عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض في مصر، قال إن فرص نجاح المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالقاهرة للتوصل إلى وقف فوري جديد لإطلاق النار "ضئيلة". وأوضح القيادي في حماس عزت الرشق، أن "احتمالات نجاح المفاوضات ضعيفة". وأضاف أن الوفد الفلسطيني "قد يغادر للتشاور في أي لحظة".