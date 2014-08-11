خطيبة جورج كلوني اللبنانية تحقق في الانتهاكات بغزة

عينت الحقوقية البريطانية اللبنانية أمل علم الدين خطيبة الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني الاثنين، في لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الإنسانية في العمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وفي بيان صادر في جنيف أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان الغابوني بودلير ندونغ إيلا تعيين أمل علم الدين في لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء، مع دودو ديين (السنغال) المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة ووليام شاباس (كندا) وهو جامعي يدرس القانون الدولي في لندن.

يذكر أن أمل علم الدين (36 عاما) مولودة في لبنان وهاجرت مع عائلتها إلى المملكة المتحدة حين كانت في الثالثة من عمرها أثناء الحرب الأهلية (1975-1990). وهي محامية دولية درست في أكسفورد وعملت في محكمة العدل الدولية كما كانت أيضا مستشارة لمدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان بحسب البيان.

وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 يوليو للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة في 8 يوليو، خلفت قرابة ألفي قتيل وآلاف الجرحى والمشردين معظمهم من المدنيين. والتزمت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة تهدئة لثلاثة أيام اعتباراً من منتصف ليل الأحد.

في المقابل، وصفت إسرائيل قرار المجلس فتح تحقيق بالـ "مهزلة". وفتح تحقيق الأمم المتحدة يأتي إثر مشروع قرار في هذا المعنى تقدمت به فلسطين وتبنته الأربعاء 29 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة هي الولايات المتحدة وامتناع 17 عن التصويت، وذلك أثناء جلسة استثنائية للمجلس بناء على طلب الدول العربية، أيدته روسيا، للمطالبة باحترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المفترض أن ترفع لجنة التحقيق تقريراً مكتوبا في مارس 2015. كما أن مجلس الأمن سيتطرق أيضا إلى المسألة في جلسته المقبلة في سبتمبر.

