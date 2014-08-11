"القسام" تعلن عن قصف تل أبيب قبيل بدء التهدئة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها نفذت هجمات صاروخية على المدن الإسرائيلية بينها مدينة تل أبيب قبيل دخول هدنة جديدة لـ72 ساعة حيز التنفيذ.

وقالت كتائب القسام "ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين وقصف المساجد والمنازل، كتائب القسام تقصف (الساعة 23:55 قبل منتصف الليل حسب التوقيت المحلي) تل أبيب وعدداً من المدن والمغتصبات (المستوطنات) الصهيونية برشقات من الصواريخ".

وأضاف البيان أن القسام "قصفت تل أبيب بصاروخ من نوع أم 75 وكريات ملاخي بـ3 صواريخ غراد".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها القسام عن هجمات صاروخية منذ صباح الجمعة الماضي، أي بعد انتهاء هدنة لـ72 ساعة.

من جهة ثانية شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قبل دقائق من دخول التهدئة حيز التنفيذ سلسلة غارات جوية على مناطق مختلفة في قطاع غزة وترافقت هذه الغارات مع القصف المدفعي أيضا.

ووافق الإسرائيليون والفلسطينيون الأحد على اتفاق برعاية مصر لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من المفترض أن يؤدي إلى تفاهمات على هدنة أطول.