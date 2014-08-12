مشاورات العربي وبان كي مون لتأكيد "الهدنة" في غزة

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مشاورات هاتفية اليوم مع سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كي مون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري - كل على حدة - تناولت الجهود الجارية لتنفيذ المبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، بأن الدكتور نبيل العربي شدد في هذا الصدد على ضرورة صدور قرار ملزم من مجلس الأمن لتثبيت الهدنة التي توصلت إليها الجهود المصرية، ولوضع ملامح تحرك حقيقي جاد نحو العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كما طالب العربي بضرورة العمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفق الطلب الذي تقدم به الرئيس محمود عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة في 13 يوليو 2014.