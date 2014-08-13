غزة.. المطالب الفلسطينية والرد الإسرائيلي عليها

تدخل المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القاهرة مرحلة حاسمة لم يبق الكثير من الوقت بالنسبة للتهدئة الحالية والوفد الفلسطيني مصر على إنها الفرصة الأخيرة.

ورغم أن الوفدين يرفضان التحدث عن تفاصيل المفاوضات أمام وسائل الإعلام ، ويلمحان باستمرار لوجود عراقيل وفجوات ليس من السهل تجاوزها .. إلا أن تسريبات من مصادر فلسطينية وإسرائيلية تحدثت عن الاتفاق على بعض النقاط:

نقاط متفق عليها



تحويل الرواتب لموظفي حماس عبر السلطة الفلسطينية وتوسيع مجال الصيد بشكل تدريجي في المرحلة الأولى ليبلغ تسعة أميال بحرية.



في وقت مازال هناك مسائل تقول التسريبات ذاتها إن الجانبين اقتربا من الاتفاق عليها وهي:

مضاعفة عدد الشاحنات الوافدة الى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الى 600 شاحنة في اليوم وتسهيل حركة خمسة آلاف فلسطيني عبر معبر ايرز الإسرائيلي وتسهيل إدخال مواد البناء الى القطاع في ظل رقابة مشددة.

قضايا عالقة

فيما تبقى كثير من القضايا العالقة والتي توتر المفاوضات خصوصا بالنسبة للفلسطينيين :

كإنشاء ميناء وإعادة إعمار المطار وهو ما ترفض إسرائيل حتى الحديث عنه وإطلاق سراح أسرى الصفقة الرابعة وإطلاق سراح عناصر حماس الذين اعتقلوا إثر مقتل الفتيان الإسرائيليين الثلاثة.

وتعتبر قضية معبر رفح ليست ضمن النقاش بعد اعتباره شأنا فلسطينيا مصريا ويبدو أن الطرفين يميلان الى الموافقة على نقل السيطرة عليه الى السلطة الفلسطينية.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق نهائي عند انتهاء التهدئة الحالية فإن المفاوضات بحسب ما تشير تصريحات الوفد الفلسطيني ستتوقف، دون أن تكون هناك نية لعقد هدنة جديدة.

وجاءت المطالب الفلسطينية والرد الإسرائيلي على كل مطلب كالتالي:

1- المطلب الفلسطيني:

فتح معبر بيت حانون برقابة دولية

الرد الإسرائيلي:

مرور 5000 فرد شهريا





2- المطلب الفلسطيني

فتح معبر المنطار للحركة التجارية



الرد الإسرائيلي

الاكتفاء بفتح معبر كرم أبو سالم



3- المطلب الفلسطيني

فتح معبر كرم أبو سالم بشكل دائم

الرد الإسرائيلي

الرفض لكن تقديم تسهيلات



4- المطلب الفلسطيني

إعادة بناء الميناء والمطار

الرد الإسرائيلي

الرفض



5- المطلب الفلسطيني

إعادة إعمار غزة

الرد الإسرائيلي

شرط عدم استخدام مواد تصنع منها الأسلحة

6- المطلب الفلسطيني

فتح معبر رفح باستمرار

تحت عنوان: الرد الإسرائيلي

لا علاقة لإسرائيل به

7- المطلب الفلسطيني

مساحة صيد بعمق 12 ميلا

الرد الإسرائيلي

الموافقة على 6 أميال فقط



8- المطلب الفلسطيني

إلغاء المناطق العازلة

الرد الإسرائيلي

التقليص من 500 إلى 100 متر



9- المطلب الفلسطيني

إطلاق سراح الأسرى والنواب و15 جثة

الرد الإسرائيلي

موافقة مقابل استلام أشلاء جنود وجثة محتجزة.







