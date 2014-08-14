غزة.. إسرائيل تشن غارات جوية رغم الهدنة الجديدة

شن الطيران الإسرائيلي أربع غارات على قطاع غزة بعد دخول التهدئة الجديدة حيز التنفيذ، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بالرد على إطلاق الصواريخ من غزة.



وأعلن عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة الأربعاء، أن الهدنة الجديدة التي تم التوصل إليها في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ستكون لمدة خمسة أيام بعد أن كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إنها لثلاثة أيام فقط.

وقال عزام الأحمد للصحافيين في القاهرة إن التهدئة الجديدة "ستكون لمدة 120 ساعة أي خمسة أيام" تبدأ منتصف ليل الأربعاء-الخميس (الأربعاء 21,00 بتوقيت غرينتش).

وأوضح الأحمد أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لمناقشة بعض النقاط الخلافية مع إسرائيل للتوصل لاتفاق هدنة دائم.

وأضاف الأحمد هناك مفاوضات مستمرة في مصر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل لتثبيت وقف إطلاق النار يؤدي لوقف العدوان (...) والحصار برا وبحرا على قطاع غزة".

وسيغادر الوفد الفلسطيني القاهرة للتشاور مع القيادة الفلسطينية.

وقال الأحمد إنه يرجو أن يعود الى القاهرة في المرة القادمة من أجل "إعلان اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار وينهي العدوان على غزة".



واتفق الفلسطينيون وإسرائيل الأربعاء، على تمديد اتفاق التهدئة في قطاع غزة بعدما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق هدنة دائمة في المباحثات غير المباشرة التي تجرى في القاهرة بوساطة مصرية، كما أعلن مسؤولون.

بدوره أكد عضو الوفد الفلسطيني في القاهرة عزت الرشق في وقت سابق أن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة هو لمزيد من التشاور.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق الأربعاء، موافقتها على تمديد التهدئة لمدة 72 ساعة أخرى.

ويأتي هذا التمديد في محاولة لتجنب تجدد القتال بعدما أعلن مسؤولون فلسطينيون عن استمرار وجود خلافات للتوصل لاتفاق هدنة دائمة ينهي القتال الذي أسقط أكثر من 2000 قتيل منذ اندلاعه في 8 تموز/يوليو الفائت.

حماس تنفي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

وكان صاروخ قد أطلق من قطاع غزة سقط على جنوب إسرائيل قبل ساعتين من انتهاء التهدئة لمدة 72 ساعة، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري "سقط صاروخ في منطقة مفتوحة" شمال قطاع غزة قرب الحدود" دون إيقاع إصابات أو أضرار".

بينما أكدت متحدثة باسم الجيش أن هناك "صفارات إنذار وإطلاق صواريخ" دون أن تحدد أعداد الصواريخ التي سقطت على جنوب إسرائيل.

من جانبه قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في غزة في بيان صحافي مقتضب إن حماس "تنفي إطلاق أية صواريخ باتجاه الاحتلال مساء اليوم".

ولم يتبن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق هذا الصاروخ.



