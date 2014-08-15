وفد حماس بمفاوضات غزة يغادر إلى قطر للتشاور مع مشعل

غادر القاهرة اليوم الجمعة، موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، متوجهاً على رأس وفد إلى الدوحة في زيارة لقطر تستغرق يومين.

وصرحت مصادر مطلعة كانت في وداع الوفد، أنه سيلتقي خلال زيارته لقطر مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس للتشاور وعرض نتائج المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي تتولى إدارتها مصر للتوصل إلى اتفاق تهدئة دائم بين الطرفين في قطاع غزة، على أن يعود الوفد إلى مصر مساء غد السبت لبدء جولات أخرى من المباحثات بين الطرفين".

يذكر أن آخر ما توصل إليه الطرفان خلال المفاوضات في القاهرة هو تمديد الهدنة لخمسة أيام.