إسرائيل تزيل منزلي فلسطينيين في الضفة الغربية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته دمرت، اليوم الاثنين، منزلي اثنين من الفلسطينيين تشتبه في أنهما خطفا وقتلا ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية في يونيو الماضي.

وذكر الجيش أن القوات التي حصلت على حكم من المحكمة خرجت قبل الفجر لتزيل منزلي حسام القواسمي وعامر أبو عيشة في جنوب الضفة الغربية، كما أغلقت منزل مشتبه به ثالث هو مروان القواسمي.

وتتهم إسرائيل مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخطف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة الذين اختفوا يوم 12 يونيو، ثم عثر على جثثهم بعد ذلك بأسبوعين في الضفة الغربية.

وقال الجيش إن حسام القواسمي (40 عاما) وهو من سكان الخليل، اعتقل يوم 11 يوليو، لكن الاثنين الآخرين مازالا طليقين.

وتسبب الحادث في تفجير أعمال عنف تسببت بدورها في معارك استمرت شهرا بين إسرائيل ومقاتلي حماس.