الأمم المتحدة تقترح الرقابة على مواد البناء في غزة

قال منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، روبرت سيري، إن المنظمة الدولية تقترح فرض رقابة على مواد البناء التي تدخل قطاع غزة من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار، مستوحيا ذلك من آليات قائمة.

وأضاف أمام مجلس الأمن أن هناك نظام رقابة منذ سنوات على المواد التي تدخل غزة لاستعمالها في مشاريع البناء التابعة للأمم المتحدة، وذلك للتأكد من استخدامها سلميا.

وأوضح سيري أن "هذا النظام يعمل ويمنع استخدامها لأغراض أخرى"، مثل حفر وبناء الأنفاق عل سبيل المثال.

وتابع: "نحن على استعداد للبحث مع الأطراف المعنية في الطريقة التي يمكن بواسطتها توسيع الرقابة لتشمل برنامج إعادة إعمار غزة بإشراف السلطة الفلسطينية وتنفيذ القطاع الخاص".

من جهتها، تصر إسرائيل على ضمانات أمنية مشددة وضمنها نزع السلاح في القطاع قبل رفع الحصار.

وأضح سيري، في مؤتمر صحافي، أن الأمم المتحدة "تخوض نقاشا غير رسمي حتى الآن حول هذا الموضوع. لا أقول أن بإمكان الأمم المتحدة إعادة إعمار غزة. يجب إشراك القطاع الخاص".

واعتبر أن "من المهم جدا وضع آليات الرقابة هذه قبل انعقاد مؤتمر المانحين" لكي يتأكد هؤلاء من الاستخدام الفعال لأموالهم.

وأكد سيري تدمير أو تضرر 16 ألف و800 منزل، الأمر الذي يؤثر في حياة 100 ألف فلسطيني. وقال إن الدمار هو أسوأ بثلاث مرات من ذلك الذي حدث أثناء النزاع في غزة في 2008 و2009.

من جهته، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليل غرانت، الذي يرأس مجلس الأمن الشهر الحالي، إن المجلس مستعد للمصادقة على اتفاق قد يتم التوصل إليه في القاهرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وكشف أن ممثلي الدول الأعضاء الـ15 خلال الجلسة المغلقة اتفقوا على "ضرورة وقف دائم للنار للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار" غزة.

بدوره، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، رون بروزر، خلال الجلسة الأمم المتحدة بشدة، متهما إياها بالوقوف "ضد إسرائيل" واستخدام أعداد القتلى المدنيين التي زودتها بها حماس.