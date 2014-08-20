مصر تجدد دعوتها لاستئناف مفاوضات الهدنة

أعربت مصر عن أسفها البالغ لكسر الهدنة في قطاع غزة واستئناف إطلاق النار وتجدد أعمال القصف بين إسرائيل والقطاع. ولفتت في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى أن تلك الأعمال تؤدي حتماً إلى سقوط المزيد من الضحايا والجرحى وتهدد بمضاعفة تبعات الأزمة على المدنيين الأبرياء.

وأشار البيان إلى أن مصر تواصل اتصالاتها الثنائية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لحثهما على الالتزام مُجدداً بوقف إطلاق النار وللاستمرار في الانخراط بشكل إيجابي في المفاوضات بما يفتح الباب للتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار وتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر وإعادة الإعمار.

يأتي هذا بعد أن انهارت التهدئة كلياً أمس الثلاثاء، واستكملت إسرائيل قصفها الجوي صباح اليوم الأربعاء مستهدفة منزلاً في دير البلح، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وأم حامل في الشهر التاسع.