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غزة.. قبرص وسلوفاكيا تعلقان رحلاتهما إلى تل أبيب

المصدر: دبي - قناة العربية
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حصدت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ انهيار الهدنة الأخيرة حتى الآن أكثر من 20 قتيلاً فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية ضد حماس في القطاع وسترد على أي هجوم بقوة أكبر.

وفي المقابل واصل الفلسطينيون الرد بإطلاق صواريخ، ما دعا قبرص وسولفاكيا إلى تعليق رحلاتهما الجوية إلى تل ابيب تجنبا للصواريخ الفلسطينية.

وأطلق الفلسطينيون في المقابل 140 صاروخاً، في حين قالت حماس إن إسرائيل فشلت في قتل قائد الجناح العسكري محمد الضيف في ضربة جوية، قتلت زوجته وابنه.

ولم يخف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي العزم على ضرب قادة الحركة.

ودعت إسرائيل المدنيين الى فتح المخابئ في محيط ثمانين كيلومترا من غزة في حين استدعى الجيش ما يصل إلى ألفي جندي من قوات الاحتياط.

كلمات دالّة

#غزة, #تل ابيب مطار بن غوريون, #حماس, #نتنياهو, #تهديد, #استهداف, #قبرص سلوفاكيا
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