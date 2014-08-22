صاروخ أطلق من غزة.. يسقط على معبد يهودي في أسدود

سقط صاروخ أطلق من غزة، على معبد يهودي بمدينة أسدود الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، حسب ما أعلنته الشرطة.

وفي هذا السياق، قال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة: "لحقت أضرار بالمكان، وأصيب عدد من الأشخاص بفعل الشظايا". ووقع الهجوم قبل وقت قصير من موعد للصلاة قبل عطلة السبت.

وفي سياق آخر، قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن قذيفة مورتر أطلقت من غزة قتلت طفلا إسرائيليا يبلغ من العمر 4 سنوات في مزرعة على الحدود اليوم الجمعة.

والطفل هو رابع مدني يقتل في إسرائيل منذ اندلاع الصراع في 8 يوليو الماضي، وأول قتيل إسرائيلي منذ انهيار الهدنة التي توسطت فيها مصر في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى أكثر من 12 صاروخا صوب إسرائيل اليوم، ما أدى إلى إصابة شخصين آخرين دون أي مؤشر على انتهاء الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ ستة أسابيع.

ومن جهتها، شنت إسرائيل اليوم 25 غارة جوية على غزة، فقتلت أربعة أشخاص.