مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبحث الهدنة

دعت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر عنها السبت، الفلسطينيين وإسرائيل إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى في قطاع غزة وأن يستأنف الجانبان المفاوضات غير المباشرة برعايتها في القاهرة بهدف التوصل إلى وقف دائم للقتال.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد أنه يسعى لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين في القاهرة في أسرع وقت ممكن. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، عقب لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه اتفق مع السيسي على ملامح الحل النهائي لأزمة غزة.

وأضاف عباس أن القاهرة ستوجه الدعوة للفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات حول "تهدئة طويلة".

وقال عباس: "في الوقت الحاضر مصر ستوجه الدعوة" للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي "للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ومناقشة القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات في ما بعد".

وأكد عباس أن إسرائيل ترفض المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة، مشيراً إلى أنه طلب موافقة الفصائل الفلسطينية على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قد أعلن أن الحركة وقعت على ورقة اشترط الرئيس عباس موافقة كافة الفصائل الفلسطينية عليها قبل توقيعه على "ميثاق روما" في سبيل الحصول على العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، مما يسمح بمقاضاة إسرائيل دولياً.

وقال مصدر دبلوماسي فلسطيني "إن مطالبة الرئيس عباس بتوقيع كافة الفصائل الفلسطينية على هذه الورقة، كي تتحمل جميع الأطراف الفلسطينية المسؤولية في حال شمل عمل المحكمة أفعال فلسطينية قامت بها فصائل فلسطينية".

في الأثناء قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة في غارة جوية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الغارة الإسرائيلية تسببت أيضاً في إصابة خمسة أشخاص بجروح، بينما ذكر شهود عيان أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل على منزل تملكه عائلة ابو دحروج ما أدى إلى وقوع عدد ما بين قتلى وجرحى، وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع والذي دخل يومه السابع والأربعين الى نحو 2095 قتيلاً وأكثر من 10 آلاف جريح.