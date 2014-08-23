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فيديو مرعب لإسقاط إسرائيل برجا سكنيا في غزة

المصدر: العربية.نت، غزة - فرانس برس
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نشر ناشطون على الأنترنت فيديو مرعبا لإسقاط إسرائيل برجا سكنيا في غزة، أدى إلى جرح ما لا يقل عن 18 شخصا، أغلبهم أطفال وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة "وصول 18 إصابة معظمهم من الأطفال إثر استهداف برج الظافر في غزة".

وقصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية هذا البرج المكون من 12 طابقاً، يضم كل منها أربع شقق سكنية، ما أدى إلى تدميره بالكامل، حسب شهود عيان.

وقال أحد شهود العيان في برج مجاور إن "سكان البرج تلقوا اتصالاً من الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازلهم، لأن الطائرات ستقوم بقصفه بالكامل".

وتابع: "نزل عشرات السكان بسرعة إلى الشارع، وبعد أقل من 10 دقائق أطلقت طائرات الـ"أف. 16" صاروخين على الأقل ما أدى إلى تسويته بالأرض وسقوط عدد من الجرحى".

وأدى قصف هذا البرج إلى إصابة أبراج مجاورة بأضرار كبيرة، حسب مصوري وكالة "فرانس برس".

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#غزة, #فلسطين, #حماس, #برج, #عمارة, #اسرائيل
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